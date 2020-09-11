ЦИК определил размер залога на местных выборах

Центральная избирательная комиссия определила размер денежного залога на местных выборах, запланированных на 25 октября.

Как сообщается на сайте Центризбиркома, размер залога определен на основании сведений Государственного реестра избирателей (по состоянию на 5 сентября, то есть на момент начала избирательного процесса), в зависимости от количества избирателей.

Залог установлен:

- для избирательного списка кандидатов в депутаты областного, районного, районного в городе совета;

- для избирательного списка кандидатов в депутаты сельского, поселкового, городского (территориальной громады с количеством избирателей 10 тысяч и более) совета;

- для кандидата в депутаты сельского, поселкового, городского (территориальной громады с количеством избирателей до 10 тысяч) совета;

- для кандидата на должность сельского, поселкового, городского головы.

Соответствующее постановление в электронном виде будет отправлено органам ведения Госреестра избирателей для информирования территориальных избирательных комиссий.

В приложении к постановлению указаны суммы залогов для кандидатов в разные местные органы власти.