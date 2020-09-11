Выборы

Выборы

10:53 11.09.2020

Создание ВСК Рады по местному самоуправлению накануне выборов - политическое давление, считают в АГУ

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Создание ВСК Рады по местному самоуправлению накануне выборов - политическое давление, считают в АГУ

Ассоциация городов Украины (АГУ) рассматривает инициативу создания временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию решений органов и должностных лиц местного самоуправления как очередной шаг в направлении усиления давления на органы местного самоуправления накануне местных выборов, запланированных на 25 октября, говорится в обращении АГУ на имя председателя парламента Дмитрия Разумкова, опубликованном на сайте организации.

В АГУ отмечают, что на рассмотрении в Верховной Раде находится проект постановления №3693 от 18 июня "Об образовании временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования по решению органов и должностных лиц местного самоуправления, имеющих признаки нарушений действующего законодательства Украины, конфликта интересов и коррупционных деяний".

"Ассоциация городов Украины рассматривает такую инициативу как очередной шаг в направлении усиления давления на органы местного самоуправления накануне местных выборов, запланированных на 25 октября 2020 года. Ведь принятие Верховной Радой Украины такого решения в начале избирательной кампании создаст дополнительный инструмент политического влияния на действующих городских голов и должностных лиц местного самоуправления", - считают авторы обращения.

Ассоциация городов Украины обратилась к Разумкову и председателям депутатских фракций и групп с просьбой снять проект постановления №3693 с рассмотрения Верховной Рады, провести по нему широкие консультации с привлечением Ассоциации, по итогам которых принять решение.

"Образование такой ВСК сейчас является плохим сигналом обществу и международному сообществу, поскольку вероятность ее использования в целях недобросовестной конкуренции и нечестной политической борьбы могут повлиять на результаты народного волеизъявления. А это, в свою очередь, негативно повлияет на репутацию Украины и международное признание честности и прозрачности местных выборов", - отмечается в обращении.

Теги: #ассоциация_городов #вск

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