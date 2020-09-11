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Выборы

10:23 11.09.2020

Деркач пообещал продемонстрировать "шокирующие факты разоблачения" в ответ на санкции США

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Деркач пообещал продемонстрировать "шокирующие факты разоблачения" в ответ на санкции США

Народный депутат Украины Андрей Деркач, против которого 10 сентября США ввели санкции, назвал это местью и анонсировал пресс-конференцию о якобы новых расследованиях коррупции в США.

"Месть представителей демокоррупции в лице Байдена, Кента и Квиена. Месть является неотъемлемой частью их регулярной деятельности против украинских следователей, журналистов и экспертов, которые раскрывают все больше новых международных коррупционных схем. Это месть мне как представителю команды следователей", - написал Деркач на своей странице в "Фейсбук".

Он отметил, что пресс-конференция состоится в начале следующей недели, где он продемонстрирует "новые шокирующие факты" о разоблачении демокоррупции. По его словам, "цифры, документы и захватывающие записи поддерживают каждое слово, которое я озвучу".

Он также отметил, что, вероятно, будет судиться с Министерством финансов США.

"Такая информация из Министерства финансов США открывает возможность отстаивать мои интересы в правовом поле - в суде. Считаю, что победа в данном случае станет логичным ответом представителям "ДемоКоррупции′" в моей борьбе за защиту национальных интересов Украины", - подчеркнул Деркач.

Как сообщалось, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) определило четырех связанных с Россией лиц, в том числе народного депутата Украины Деркача (внефракционный), причастных к попыткам повлиять на избирательный процесс в США, и ввело в отношении них персональные санкции.

Теги: #сша #санкции #деркач

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