Выборы

Выборы

18:57 10.09.2020

ЦИК зарегистрировал Олега Ляшко кандидатом в нардепы

2 мин читать
ЦИК зарегистрировал Олега Ляшко кандидатом в нардепы

Центральная избирательная комиссия в четверг, 10 сентября, на своём заседании зарегистрировала Олега Ляшко кандидатом в народные депутаты в одномандатном избирательном округе (ОИО) №208 на промежуточных выборах 25 октября 2020 года, сообщает пресс-служба ЦИК.

"Рассмотрев заявления политических партий вместе с другими документами о регистрации кандидатов в народные депутаты Украины в ОИО №208 на промежуточных выборах народного депутата Украины 25 октября 2020 года и установив их соответствие требованиям избирательного законодательства, Комиссия зарегистрировал трех кандидатов в народные депутаты Украины в этом округе", - говорится в сообщении.

Так, ЦИК зарегистрировал следующих кандидатов:

- Ляшко Олега Валерьевича, 1972 года рождения (г.Чернигов), лидера политической партии "Радикальная партия Олега Ляшко, субъект выдвижения - "Радикальная партия Олега Ляшко";

- Донца Ивана Михайловича, 1956 года рождения (село Николаевка Менского района Черниговской области), члена Прогрессивной социалистической партии Украины, субъект выдвижения - Прогрессивная социалистическая партия Украины;

- Чорного Виталия Анатольевича, 1982 года рождения (село Новоакимовка Мелитопольского района Запорожской области), члена политической партии "Команда Сергея Минько", субъект выдвижения - политическая партия "Команда Сергея Минько".

Ранее ЦИК зарегистрировала кандидатами в депутаты по этому округу самовыдвиженца из Сум, председателя правления БО "БФ Олексія Оскера" Алексея Оскера; самовыдвиженца, предпринимателя из Ирпеня Михаила Побигая; выдвинутого "Партией Сергея Суханова" адвоката из Днепра Сергея Суханова.

Всего в ОИО №208 уже зарегистрировано 6 кандидатов в народные депутаты Украины.

Теги: #цик #кандидаты #выборы

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Правоохранители открыли за сутки 9 уголовных дел о нарушениях избирательного процесса в Украине

Украинцы 10 сентября еще могут изменить адрес голосования

В Запорожье выявлен факт подкупа избирателей для смены адреса голосования

ОАСК открыл производство по иску об отмене местных выборов 25 октября

ОАСК открыл производство по иску об отмене местных выборов 25 октября

БДИПЧ ОБСЕ готовы присоединиться к официальному наблюдению за местными выборами в Украине – глава ЦИК

БДИПЧ ОБСЕ готово наблюдать за местными выборами в Украине – глава ЦИК

С 5 сентября полиция зафиксировала 64 сообщения о нарушениях избирательного законодательства в Украине, начато четыре уголовных производства - Нацполиция

Депутаты предлагают сократить срок начала охраны помещений избирательных комиссий полицией

Кандидат в мэры от "Слуги народа" видит Житомир городом инноваций и комфорта

ПОСЛЕДНЕЕ

Документы, фигурирующие в операции украинских спецслужб по задержанию "вагнеровцев", надо передать в Гаагу – Луценко

Киевсовет поддержал выделение средств на финансирование выплаты зарплаты сотрудникам метро и "Киевпастранса" – Кличко

УДАР Виталия Кличко готов к местным выборам и имеет "большие планы на общенациональные" - Артур Палатный

Турчинов сообщил об уничтожении документов, подтверждающих подготовку задержания "вагнеровцев"

Турчинов назвал решение ТКГ о совместном инспектировании позиций в районе Шумов преступлением

40% украинцев негативно относятся к ограничительным мерам в школах – опрос "Рейтинга"

Мэр Киева заявляет о приоритете локализации экономики столичного региона в условиях пандемии

Угрозы национальной безопасности Украины

Хмельницкий возглавил список украинских городов с наиболее благоприятным бизнес-климатом - исследование

Кличко на инвестфоруме Киева: необходимо не утратить темпы изменений в столице

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА