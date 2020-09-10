Документы, фигурирующие в операции украинских спецслужб по задержанию "вагнеровцев", надо передать в Гаагу – Луценко

Документы, фигурирующие в операции украинских спецслужб по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера", причастных к военным преступлениям на Донбассе, необходимо передать в Международный уголовный суд (МУС, Гаага) для их заочного осуждения, заявляет бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Советую … отправить их в Международный уголовный суд для заочного осуждения всех тех террористов, иначе вся эта история перерастет в глубокий политический кризис", - сказал Луценко на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен уволить участников совещания, после которого детали спецоперации стали известны соответствующим структурам Российской Федерации и операция была сорвана.

По словам экс-генпрокурора, надо "уволить немедленно всех участников этого совещания, в первую очередь господина Ермака (глава Офиса президента Андрей Ермак – ИФ) и Демченко (первый замсекретаря СНБО Руслан Демченко – ИФ), принести извинения офицерам спецподразделений, достоинство которых унижают, наградить их, провести комплекс мероприятий, чтобы подобные вещи не могли происходить, и не уничтожать документы".

Луценко также утверждает, что офицеры практически всех служб, задействованных в этой операции, готовы свидетельствовать на временной следственной комиссии, которую необходимо создать в Верховной Раде.