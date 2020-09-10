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15:59 10.09.2020

Турчинов сообщил об уничтожении документов, подтверждающих подготовку задержания "вагнеровцев"

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Турчинов сообщил об уничтожении документов, подтверждающих подготовку задержания "вагнеровцев"

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявляет, что руководство Украины стремится уничтожить материалы, подтверждающие подготовку спецслужб по задержанию боевиков из частной военной компании Вагнера, причастных к военным преступлениям на Донбассе, из РФ в Украину.

"Руководство государства начинает скрывать эту информацию и, более того, принуждает руководителей украинских спецслужб обманывать общество. Но вы знаете, наиболее опасным является то, что для того чтобы скрыть зло, осуществляются попытки уничтожить эту информацию, уничтожить документы, уничтожить материалы", - сказал Турчинов на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

Турчинов и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко продемонстрировали на пресс-конференции документы 2019-2020 годов, на основе которых 30 июля должны были "вручить подозрения" 26 вагнеровцам. "Они обвиняются на основе этих документов... в террористических, военных преступлениях приблизительно по 15 статьям", - сообщил Луценко.

Он подчеркнул, что документы свидетельствуют, что спецоперация была, а власть лжет, подчеркнул Луценко.

Как сообщалось, Офис президента отрицал подготовку спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

29 июля под Минском (Беларусь) были задержаны 33 члена ЧВК "Вагнер". 12 августа Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании "Вагнер". "Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины) ", - сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Украинская сторона заявила, что эти лица "принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных "вагнеровцев".

18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер". По версии СМИ, они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где "вагнеровцев" должны были задержать.

СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

Информацию опровергли официальные органы. Так, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что поездка боевиков ЧВК Вагнера, в ходе которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак расценил информацию о якобы причастности украинских спецслужб к появлению и задержанию российских боевиков в Беларуси как спланированную дезинформацию. В Службе безопасности Украины также опровергли свою причастность к истории с появлением и задержанием "вагнеровцев" в Беларуси.

9 сентября Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины (СБУ) открыть дело по признакам государственной измены в действиях главы Офиса президента Андрея Ермака.

Теги: #турчинов #вагнеровцы

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