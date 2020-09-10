Выборы

Выборы

13:53 10.09.2020

В Запорожье выявлен факт подкупа избирателей для смены адреса голосования

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В Запорожье выявлен факт подкупа избирателей для смены адреса голосования

В Запорожье полиция разоблачила попытку массового изменения избирательных адресов с целью фальсификации местных выборов – местный житель предлагал избирателям денежное вознаграждение, "правильного" кандидата обещал назвать перед голосованием.

Как сообщает в четверг отдел коммуникации полиции Запорожской области, 9 сентября в Днепровский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Запорожской области поступило сообщение о факте массового подвоза граждан к Запорожскому отделению ведения реестра избирателей с целью изменения избирательного адреса, что может быть основанием для фальсификаций во время выборов.

На месте полиция установила, что с 5 сентября в Запорожском отделении ведения реестра избирателей свои избирательные адреса изменили более 400 жителей города, 76 из которых прибыли в это отделение 9 сентября.

Правоохранители опросили граждан, те объяснили, что хотят изменить избирательные адреса с основного места проживания в Запорожье в других населенных пунктах, расположенных на территории Запорожского района. Однако все опрошенные называли неубедительные и путаные причины таких действий.

Полицейские установили личность координатора избирателей, прибывших в Запорожское отделение ведения реестра избирателей с целью проведения регистрации изменения избирательного адреса. По свидетельствам опрошенных, им оказался 29-летний житель Запорожья, предлагавший денежное вознаграждение за изменение избирательного адреса.

За какого кандидата необходимо будет отдать свой голос, участникам фальсификации на этот момент не сообщили. Эту информацию им должны были назвать непосредственно перед голосованием.

Следственный отдел Днепровского отдела полиции открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Украины (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей). Решается вопрос об уведомлении о подозрении как организатору незаконных действий, так и гражданам, которые предоставили ложные сведения в орган ведения Госреестра избирателей.

Как сообщалось, в Украине 5 сентября стартовал избирательный процесс местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года.

Теги: #подкуп #выборы #запорожье

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