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13:09 10.09.2020

Хмельницкий возглавил список украинских городов с наиболее благоприятным бизнес-климатом - исследование

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Хмельницкий возглавил список украинских городов с наиболее благоприятным бизнес-климатом - исследование

Хмельницкий возглавил рейтинг городов Украины по благоприятности бизнес-климата (72,96 балла из максимальных 100), в категорию городов с наиболее благоприятными условиями для ведения бизнеса также попали Ивано-Франковск (66,95), Львов (66,15), Винница (66,45), Тернополь (63,89) и Чернигов (62,88), свидетельствует исследование "Индекса конкурентоспособности городов Украины (ИКГ) в 2019-2020 годах".

Как сообщила исполнительный директор Института экономических исследований и политических консультаций Оксана Кузякив в ходе представления индекса, Киев оказался в группе городов с низким индексом конкурентоспособности (21 место, 44,1 балла), куда также вошли Черкассы (19 место, 46,07), Полтава (20 место, 44,91), Запорожье (22 место, 44,41), Одесса (23 место, 40,80) и Херсон (24 место, 31,62).

В ходе исследования на протяжении января-апреля по телефону были опрошены 5,115 тыс. предпринимателей (малый, средний и крупный бизнес) из 24 городов, то есть не менее 200 предпринимателей из каждого города.

В группу городов со средним показателем индекса вошли: Краматорск (7 место, 58,84 балла), Черновцы (8 место, 58,72), Луцк (9 место, 55,33), Ривне (10 место, 54,53), Житомир (11 место, 53,75), Ужгород (12 место, 53,69), Харьков (13 место, 51,80), Кропивницкий (14 место, 50,81), Днепр (15 место, 50,68), Суммы (16 место, 49,91), Николаев (17 место, 49,52), Северодонецк (18 место, 49,50).

Предприниматели в регионах чаще всего указывали на такие препятствия ведению бизнеса как: высокие налоги (34%), низкий потребительский спрос (32,5%), дефицит квалифицированной рабочей силы (32%), нехватка финансовых средств (22%).

"Кстати, только 15% предпринимателей указали на коррупцию на местном уровне", - прокомментировала Кузякив.

По ее словам, Украине следует продолжить дерегуляцию на национальном уровне, а переводить общение бизнеса с государством в электронный формат. "Следует также вести диалог между бизнесом и властью - и это должен быть реальный диалог", - подчеркнула она.

Помимо этого, следует увеличить объем информации между городами, добавила Кузякив.

По словам эксперта Info Sapiens Анастасии Шуренковой, вторая волна опросов планируется на 2021 год, в ее ходе будет исследован бизнес-климат в 45 городах, а в 2022-2023 гг. исследователи планируют изучить ситуацию в 60 городах.

ИКГ было исследовано в рамках программы USAID "Конкуреноспособная экономика Украины".

Теги: #хмельницкий #рейтинг #бизнес

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