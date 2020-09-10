Кличко на инвестфоруме Киева: необходимо не утратить темпы изменений в столице

Городской голова Киева Виталий Кличко отмечает необходимость разработки стратегии для обеспечения развития бизнеса, а также указывает на важность развития Киевской агломерации.

Эти вопросы мэр озвучил в четверг на инвестиционном форуме Киева, сообщила пресс-служба городского головы.

"Власть на всех уровнях вынуждена не только сдерживать распространение вируса и защищать здоровье и жизнь людей. Но и решать, как помочь бизнесу, как восстановить и обеспечить экономику. Как в дальнейшем воплощать инфраструктурные проекты и развивать наши города. И нам нужно не утратить те темпы изменений, которые начаты в столице. Мы продолжим делать Киев комфортным европейским городом", - обратился Кличко к участникам инвестфорума.

Он особо подчеркнул, что столице нужна стратегия, которая обеспечит развитие бизнеса, ее сейчас разрабатывают.

"Ради экономической безопасности городам необходимо иметь возможность функционировать автономно – прежде всего, изготавливать товары первой необходимости. Именно поэтому локализация экономики столичного региона должна стать одним из приоритетов в преодолении последствий пандемии", - сказал Кличко.

Кроме того, по его данным, к ассоциации "Киевская агломерация" уже присоединились 19 городских и поселковых советов, а в условиях глобальной урбанизации развитие Киевской агломерации является необходимым и перспективным.

"Наша общая цель сегодня - развитие инфраструктуры и объединение громад большого Киева. Создание мощного мегаполиса с комфортными условиями для его жителей, условиями для работы и отдыха, условиями для профессионального развития. И мы сделаем Киев и его агломерацию именно такими!" – заверил мэр столицы.