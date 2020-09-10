Соратники Балуха у МВД требуют честного расследования нападения

Народные депутаты, активисты и соратники бывшего политического заключенного РФ, общественного активиста Владимира Балуха, на которого было совершено нападение, у здания МВД проводят акцию "Кто поднял руку на Балуха?". Они требуют оперативного и честного расследования.

"То, что произошло с Владимиром Балухом, - это не просто какой-то рядовой случай. Это очень серьезное событие, это - элемент реванша. Если в нашей с вами стране активистов, волонтеров, ветеранов будут бить и этих людей не найдут, не накажут, - это тоже элемент реванша. Мы с вами здесь для того, чтобы привлечь еще большее внимание к тому, что нашу с вами великую страну пытаются снова вернуть в стойло страны-агрессора. Но мы этого не допустим", - цитирует сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Артура Герасимова пресс-служба партии.

Он пожелал Балуху скорейшего выздоровления.

Бывший политический заключенный РФ, народный депутат фракции "Европейская солидарность" Ахтем Чийгоз обратился к руководству полиции и МВД: "Это следствие мы будем контролировать, чтобы ответить не только, как это случилось". Он также обратил внимание на то, что необходимо не допустить "слив" дела.

Народные депутаты ушли к руководству МВД для обсуждения состояния расследования нападений на патриотов и защитников Украины.

Как сообщалось, об избиении Балуха 8 сентября сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находится в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.

В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.

Позже нардеп Ирина Геращенко сообщила, что Балух находится в реанимации.

Балух - крымский фермер, был приговорен по решению подконтрольного РФ Раздольненского райсуда Крыма к 5 годам колонии по совокупности двух уголовных дел. Он был фигурантом дела о незаконном хранении оружия и взрывчатки (ч.1 ст.222 и ч.1 ст.222.1) и ч.2 ст.321 Уголовного кодекса РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Был освобожден в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ 7 сентября 2019 года.

Балух примет участие в местных выборах от "Европейской солидарности".

В Украине 5 сентября стартовал избирательный процесс местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года.