Состояние Балуха стабильно тяжелое, без ухудшений – нардеп Геращенко

Сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко сообщает, что состояние госпитализированного после избиения в ночь на вторник в Киеве бывшего политического заключенного РФ, общественного активиста Владимира Балуха остается стабильно тяжелым.

"От лечащих врачей Владимира Балуха, которые с нами на постоянном контакте: состояние стабильно тяжелое... Но без ухудшений. Прогнозов никто никаких пока не дает", - написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, об избиении Балуха во вторник сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находится в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.

В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.

Позже Геращенко сообщила, что Балух находится в реанимации.

Балух - крымский фермер, был приговорен по решению подконтрольного РФ Раздольненского райсуда Крыма к 5 годам колонии по совокупности двух уголовных дел. Он был фигурантом дела о незаконном хранении оружия и взрывчатки (ч.1 ст.222 и ч.1 ст.222.1) и ч.2 ст.321 Уголовного кодекса РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Был освобожден в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ 7 сентября 2019 года.

Балух примет участие в местных выборах от "Европейской солидарности".