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Выборы

11:08 10.09.2020

К мэру Львова "на прием" зашел кот

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К мэру Львова "на прием" зашел кот

Городской голова Львова Андрей Садовой в четверг утром обнаружил в своем кабинете неизвестного кота.

"Такой гость сегодня забрался ко мне на балкон. Том Круз был, президенты разные были, а котов еще не было", - написал он на своей странице в Facebook.

Мэр оставил номер телефона, по которому можно обратиться тому, кто узнал кота. На фотографии изображен ухоженный зверь с ошейником.

Этот пост Садового вызвал положительную реакцию пользователей соцсети. В частности, предлагают оставить кота у себя – "на счастье". Некоторые назвали его "секретарем", другие шутя предполагают, что животное хочет решить вопрос кормушек для котов во Львове.

Теги: #львов #садовой

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