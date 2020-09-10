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10:16 10.09.2020

"Голос" требует отменить инспекцию украинской территории террористами

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"Голос" требует отменить инспекцию украинской территории террористами

Партия "Голос" требует от президента Украины Владимира Зеленского немедленно отменить решение о допуске на украинскую территорию военной инспекции террористической организации - так называемой "ДНР".

“Решение о проведении 10 сентября совместной с террористами инспекции населенного пункта Шумы Донецкой области имеет признаки государственной измены, за которую чиновники любого уровня должны отвечать согласно действующему законодательству”, - говорится в заявлении “Голоса” на сайте партии.

Как отмечается в заявлении, допуск на украинскую территорию военной инспекции представителей так называемой "ДНР", которые нагло заявляют о намерении проверить соблюдение линии разграничения у населенного пункта Шумы, фактически означает легитимизацию террористов.

“Голос” напоминает, что предыдущие инспекции Общего контроля и координации осуществлялись представителями Украины и России - двух государств, представители террористической организации на инспектирование украинской территории допускаются впервые.

“Новое руководство Трехсторонней контактной группы с украинской стороны во главе с Леонидом Кравчуком после такого позорного шага должно быть немедленно отправлено в отставку”, - отмечает “Голос”.

Как сообщалось, 7 сентября участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. Украинская сторона взяла на себя вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции.

Ранее в СМИ появилась информация о распоряжении главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина с 7 сентября начать обстрел украинских позиций в районе населенного пункта Шумы. Пушилин заявил, что украинские военнослужащие якобы нарушили один из пунктов договоренностей о режиме прекращения огня и начали незаконно возводить позиции в районе поселка.

В ВСУ обвинения опровергли. Наблюдатели СММ ОБСЕ в отчете от 5 сентября также подтвердили отсутствие каких-либо изменений на позициях ВСУ в указанном районе.

Теги: #днр #ткг #голос

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