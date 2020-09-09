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17:37 09.09.2020

Борьба с аграрным рейдерством в Черкасской области безрезультатна, профильный штаб следует перезапустить - глава ОГА

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Борьба с аграрным рейдерством в Черкасской области безрезультатна, профильный штаб следует перезапустить - глава ОГА

Глава Черкасской областной государственной администрации Сергей Сергийчук заявляет о неэффективности мер по противодействию силовому захвату земель и инициирует перезапуск работы областного оперативного штаба по противодействию аграрному рейдерству, сообщает пресс-служба обладминистрации.

"При Черкасской областной государственной администрации был создан областной оперативный штаб по противодействию аграрному рейдерству. Затем он стал региональной рабочей группой по вопросам защиты прав инвесторов, противодействия незаконному поглощению и захвату предприятий. Названия неплохие, но информации о результатах практически нет. Нам и обществу нужны конкретные действия и конкретные результаты. Поэтому наша задача - перезагрузить структуру так, чтобы она начала работать результативно и эффективно бороться с рейдерством", - сказал Сергийчук на заседании штаба в среду.

Заседание прошло совместно с правоохранителями, представителями Управления культуры и охраны культурного наследия, Госгеокадастра, которые рассмотрели обращение заявителей, касающиеся вопросов незаконного захвата урожая и незаконной государственной регистрации прекращения права аренды на земельные участки. Глава обладминистрации призвал присутствующих руководителей правоохранительных органов активизировать работу в этом направлении, разобраться в ситуациях и привлечь к ответственности нарушителей закона.

"Заседания штаба должны быть регулярными. Хочу, чтобы на каждой следующей встрече мы публично отчитывались о результатах работы. Такое сравнительно небольшое количество обращений свидетельствует лишь об одном: об этом штабе предприниматели или вообще не знают, или не доверяют деятельности его состава. Оценку его работе должны дать сами граждане, представители бизнеса, которые страдают от беззакония. Они будут оценивать исключительно по делам. Документальные отчеты для статистики никому не нужны. Только реальные результаты", - сказал Сергийчук.

Теги: #черкасская_область #борьба #рейдерство

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