Нардеп Гончаренко на заседании Кабмина потребовал прекратить нецелевую растрату средств Фонда борьбы с COVID-19

Нецелевое использование средств коронавирусного фонда должно быть прекращено, заявил народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко на заседании Кабинета министров Украины, сообщает пресс-служба политсилы.

В комментарии журналистам нардеп подчеркнул, что деньги, выделенные на борьбу с эпидемией и выплаты медикам, сейчас "закатываются в асфальт".

"Медики доплат не получают. Я привел пример больницы скорой помощи города Киева, где находится политзаключенный Владимир Балух, который найден с тяжелыми травмами. Так вот, в этой больнице ни один врач с мая ни доплаты не получил. При том, что все деньги "закатываются в асфальт". Большая часть фонда COVID-19 (а это 35 млрд из 65) пошла на дороги. Я во время заседания правительства задавал вопрос относительно плана действий. Ответа, который можно было бы назвать ответом, я не получил", - подчеркнул Гончаренко.

Он также отметил, что решения правительства принимаются с большим опозданием.

"Есть решение о том, что медикам будет доплата в среднем 3,5 тысячи гривен, на что уйдет 6 млрд грн. Есть решение правительства о том, что все, что связано с кислородом и определенный перечень лекарственных средств, может приобретаться по сокращенной тендерной процедуре. Почему это делается только сейчас, когда эпидемии полгода, понять трудно. Сегодня действительно есть проблема обеспечением кислородом тех больниц, где больные COVID, это жизненно важно для них. Но этого нет", - рассказал нардеп.

Также Гончаренко напомнил, что во всех школах страны ни дети, ни учителя не обеспечены средствами индивидуальной защиты за государственный счет.

"Дети пошли в школу, так что теперь на передовой, кроме медиков, еще и учителя и воспитатели детских садов. И какая им помощь от государства? Никакой. Каждому ребенку говорят - бери маску с собой. Три маски в день за свой счет. Родителям только на маски и работать, в месяц это несколько тысяч гривен. И никто не собирается этим обеспечивать, все переводится на местные органы власти. Поэтому ситуация достаточно сложная. И понимание, как это правительство собирается что-то реально менять в этом вопросе, я не вижу", - заключил он.

Как сообщалось, 8 сентября в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления №4057 о перераспределении более 10 млрд грн Фонда борьбы с COVID-19 на потребности сферы образования. Проектом постановления рекомендуется Кабинету министров при перераспределении расходов Фонда борьбы с COVID-19 предусмотреть 1 млрд 90 млн грн для закупки сертифицированных средств индивидуальной защиты для работников педагогических и научно-педагогических учреждений образования государственной и коммунальной форм собственности до конца 2020 года.

Предлагается также предусмотреть дополнительные доплаты в размере 6 млрд 33 млн 560 тыс. грн к заработной плате педагогическим и научно-педагогическим учреждениям образования за дополнительную учебную нагрузку в условиях дистанционного и смешанного обучения до конца 2020 года.

Авторы проекта постановления также предлагают предусмотреть для технического обеспечения дистанционного обучения в условиях карантинных мер 3 млрд 375 млн 390 тыс. грн.