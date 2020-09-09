Выборы

Выборы

16:13 09.09.2020

Зеленский: не нужно бояться кадровых изменений, если человек в критической ситуации не справляется

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Зеленский: не нужно бояться кадровых изменений, если человек в критической ситуации не справляется

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что не нужно бояться проводить кадровые изменения в государстве, если человек на той или иной должности не справляется со своей работой.

"Кадровые изменения сейчас? Я не знаю… Сейчас, для хайпа? Или для чего? Кадровых изменений не должно бояться государство, и президент, и премьер-министр. Всегда, когда человек в критической ситуации не выполняет свою работу. Если мы оцениваем и увидим, что человек не выполняет все свои обязанности, то нужно его менять, это моя философия, несмотря на то, сколько он работает на этой должности", - сказал он на брифинге в среду во время рабочей поездки в Хмельницкую область.

Теги: #хмельницкая_область #зеленский #кадры

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