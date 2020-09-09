Кабмин намерен создать многоязычный портал "Посети Украину"

Кабинет министров Украины намерен создать и запустить многоязычный портал "Посети Украину" ("Відвідай Україну").

Об этом говорится в плане приоритетных действий правительства на 2020 год.

В частности, первый этап запуска планируется осуществить в октябре текущего года.

Ожидается, что реализация данного решения будет содействовать повышению уровня осведомленности целевых аудиторий относительно туристических возможностей Украины и потребительских преимуществ украинского национального туристического продукта.

Кроме того, в ноябре 2020 года планируется проведение маркетинговой кампании по популяризации внутреннего туризма в Украине и уникальных туристических объектов в каждой области.

В частности, будет создано пять роликов социальной рекламы и проведена диджитал-кампания в социальных сетях.