Выборы

Выборы

16:07 09.09.2020

Кабмин намерен создать многоязычный портал "Посети Украину"

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Кабмин намерен создать многоязычный портал "Посети Украину"

Кабинет министров Украины намерен создать и запустить многоязычный портал "Посети Украину" ("Відвідай Україну").

Об этом говорится в плане приоритетных действий правительства на 2020 год.

В частности, первый этап запуска планируется осуществить в октябре текущего года.

Ожидается, что реализация данного решения будет содействовать повышению уровня осведомленности целевых аудиторий относительно туристических возможностей Украины и потребительских преимуществ украинского национального туристического продукта.

Кроме того, в ноябре 2020 года планируется проведение маркетинговой кампании по популяризации внутреннего туризма в Украине и уникальных туристических объектов в каждой области.

В частности, будет создано пять роликов социальной рекламы и проведена диджитал-кампания в социальных сетях.

Теги: #туризм #портал #кабмин

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