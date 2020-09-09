Для проведения местных выборов в условиях пандемии нужно дополнительно 150-200 млн грн - КИУ

Для проведения местных выборов в Украине в условиях пандемии коронавитруса необходимо дополнительно 150-200 млн грн, заявляют в Комитете избирателей Украины (КИУ).

"Для организации выборов в условиях пандемии нужны дополнительные средства. По нашим оценкам, по состоянию на сегодня, необходимо приблизительно 150-200 млн грн дополнительно, которые должны быть выделены из бюджета", - сказал аналитик КИУ Денис Рыбачок в ходе международной онлайн-конференции проекта PROVIRUS "Особенности проведения выборов в условиях пандемии" в среду.

Он отметил, что по оценкам КИУ, только масок для членов комиссии необходимо закупить 13 млн, и это должно сделать государство.

Кроме того, отметил аналитик, на участках необходимо соблюдать социальную дистанцию 1-1.5 м между людьми.

Рыбачок назвал особенностью украинского избирательного процесса большое количество членов участковых избирательных комиссий пожилого возраста, которые имеют довольно высокий риск заболеть на Covid-19.

"Поэтому мы призываем партии постараться разбавить свое представительство в комиссиях и привлекать не только людей старшего возраста, но и молодые категории граждан, если есть такая возможность", - сказал Рыбачок.

При этом он отметил, что выборы в условиях пандемии провести реально, о чем свидетельствует опыт других стран. Так, по его словам, практика переноса выборов в других странах была, когда начиналась пандемия и использовалась в 50 странах, сейчас же к этой практике никто не прибегает.

Как отметил аналитик, на выборах следует использовать опыт других стран, чтобы избежать скопления людей и очередей во время голосования.

"Например, польский опыт показывает, что можно ввести несколько дней голосование, например, в течение трех дней. Это тот механизм, который дает возможность разгрузить участок", - сказал Рыбачок.

По его словам, такой опыт можно использовать, на это нужна лишь политическая воля.

При этом аналитик отметил, что пока четких рекомендаций Министерства здравоохранения о проведении выборов в условиях пандемии нет, хотя избирательный процесс уже стартовал.