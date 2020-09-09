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15:16 09.09.2020

Черновицкий горсовет намерен подать в суд на правительство из-за попадания города в "красную" карантинную зону

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Черновицкий горсовет намерен подать в суд на правительство из-за попадания города в "красную" карантинную зону

Черновицкий городской совет планирует подать в суд на Кабинет министров Украины с требованием отменить установление на территории города "красной" карантинной зоны.

Как сообщает пресс-служба горсовета, в среду жители Черновцов собрались на митинг "Нет дистанционному обучению!". В частности, люди просили власти разрешить открыть школы и детсады.

"Для нас важно защитить наших директоров и учителей от давления центральной власти и полиции. Они действительно боятся наложения штрафов – 17 тыс. или 34 тыс.. Поэтому я думаю, что нам всем обязательно их надо поддержать ", - сказал секретарь городского совета Василий Продан.

Также чиновник добавил, что Черновицкий горсовет планирует подать в суд на Кабмин с требованием отменить установление на территории города "красной" карантинной зоны.

Как сообщалось, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 7 сентября.

Так, в "красную зону" отнесены:

- города Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

- города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

- город Черновцы, Выжницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области.

- города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;

- город Дубно и Костопольский район Ровенской области;

- Великобурлукский район Харьковской области;

- Бобровицкий район Черниговской области.

Теги: #карантин #коронавирус

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