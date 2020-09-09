В Киеве почти завершили подготовку школ к отопительному сезону – Кличко

Почти во всех школах Киева завершена подготовка к отопительному сезону, заявил мэр города Виталий Кличко.

"Вы знаете, накануне выборов по социальным сетям распространяется много лжи и манипуляций. И то, что на отопление школ якобы нет средств - это также ложь! На подготовку учреждений образования к осенне-зимнему периоду из бюджета города уже выделили 443 млн грн. Эти средства пошли на капитальный ремонт фасадов и кровель, замену окон и ремонт теплопунктов. На капремонты систем центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения. На сегодня выполнили более 70 процентов этих работ и они продолжаются", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции в среду.

Мэр напомнил, что по сравнению с 2015 годом бюджет сферы образования вырос втрое и составляет 19,5 млрд грн – то есть треть бюджета города. Почти в 9 раз выросли расходы на развитие и модернизацию учебных заведений, их строительство и реконструкцию.

"Поэтому не верьте слухам. Спасибо, что обращаетесь и проверяете информацию! Школы города будут с теплом", - подчеркнул Кличко.