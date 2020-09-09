Выборы

Выборы

11:57 09.09.2020

КИУ призывает партии "Слуга народа" и "Батькивщина" подать финансовые отчеты

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КИУ призывает партии "Слуга народа" и "Батькивщина" подать финансовые отчеты

Комитет избирателей Украины (КИУ) призывает руководство политических сил "Слуга народа" и ВО "Батькивщина" опубликовать отчет партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за I квартал 2020 года (январь-март), сообщает пресс-служба КИУ.

"На сегодня "Слуга народа" и ВО "Батькивщина" - единственные парламентские политические партии, отчеты которых отсутствуют на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Всего отчеты за I квартал подали 236 партий. Часть партий (146 политсил) уже также подали отчеты за второй квартал 2020 (апрель-июнь)", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке в среду.

В КИУ отмечают, что задержка с представлением отчетов возникла в связи с пандемией коронавируса: 13 апреля Верховная Рада внесла изменения в закон "О политических партиях в Украине", которыми отложила подачу отчетов.

"Было установлено, что отчет представляется не позднее, чем на сороковой день после окончания осуществления мероприятий, предусмотренных карантином. Таким образом, в результате продления карантина до 31 октября, политические партии получили легальную возможность не отчитываться о своих доходах и расходах", - говорится в сообщении.

Однако, по мнению КИУ, пока не существует никаких объективных препятствий, которые бы делали невозможным подачу финансовых отчетов партий.

Именно поэтому КИУ призывает руководство "Слуги народа" и ВО "Батькивщина", а также других партий, которые не обнародовали финансовые отчеты, обнародовать их в ближайшее время.

"Учитывая приближение местных выборов, а также тот факт, что речь идет о государственных средствах, КИУ призывает партии обнародовать свои финансовые отчеты для общего доступа", - подчеркнул генеральный директор КИУ Алексей Кошель.

Теги: #батькивщина #киу #слуга_народа

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