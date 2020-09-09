На выборах в Раду в рейтинге партий продолжает лидировать "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Евросолидарность" и "Батькивщина" – соцопрос

В рейтинге политических сил на выборах в парламент лидируют партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Радикальная партия Ляшко", свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 29 августа-3 сентября 2020 года.

Согласно результатам исследования, партию "Слуга народа" готовы поддержать 25,7% тех, кто определился и намерен прийти на выборы. За партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" готовы проголосовать 16,7%; партию "Европейская солидарность" – 15,6%; партию "Батькивщина" - 9,4%. Кроме того, 6% опрошенных поддержали бы "Радикальную партию Ляшко".

Не преодолевают пятипроцентный барьер: партия "Голос" (4,3%), партия "Сила и честь" (4%), партия Шария (3,5%). Рейтинг других политических сил - ниже 3%. Тех, кто не определился - около 14%.

Так, 59% опрошенных отметили, что обязательно будут принимать участие в местных выборах 25 октября 2020 года. 19% отметили, что шансы на их участие составляют "50 на 50", 7% - высказались, что возможно придут на участки, 14% оценили свое участие в местных выборах как маловероятное. Отмечается, что относительно высокий уровень предвыборной мобилизации наблюдается среди старших.

По данным опроса, 56% респондентов считают, что ситуация на региональном уровне после местных выборов не изменится, 27% ожидают улучшения, 8% - ухудшения.

Отмечается, Зеленский возглавляет рейтинг доверия среди ключевых национальных политиков: 44% опрошенных доверяют нынешнему главе государства, 51% - не доверяют. Лидеру партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрию Бойко доверяют 24%, не доверяют - 58%; лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко доверяют 22%, не доверяют - 74%, пятому президенту Украины, народному депутату от "Европейской солидарности" Петру Порошенко доверяют 22%, не доверяют - 75%.

Уровень доверия к Зеленскому (44%) выше, чем за аналогичный период каденции к президентам Петру Порошенку (25%) и Виктору Януковичу (26%).

Исследование было проведено методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 10 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,0%.