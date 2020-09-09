АГУ: Создание парламентской следственной комиссии накануне выборов является политическим давлением на местное самоуправление

Ассоциация городов Украины просит снять с рассмотрения Верховной Радой проект постановления №3693 от 18.06.2020, предусматривающий создание парламентской следственной комиссии, это является политическим давлением на местное самоуправление, сообщает пресс-служба Ассоциации городов Украины.

"Ассоциация городов Украины рассматривает такую инициативу как очередной шаг в направлении усиления давления на органы местного самоуправления накануне местных выборов, запланированных на 25 октября 2020 года. Ведь принятие Верховной Радой Украины такого решения в начале избирательной кампании создаст дополнительный инструмент политического влияния на действующих городских голов и должностных лиц местного самоуправления…Образование такой ВСК сейчас является плохим сигналом обществу и международному сообществу, поскольку вероятность ее использования в целях недобросовестной конкуренции и нечестной политической борьбы могут повлиять на результаты народного волеизъявления. А это, в свою очередь, негативно повлияет на репутацию Украины и международное признание честности и прозрачности местных выборов", - говорится в сообщении, на официальном сайте АГУ во вторник.

Ассоциация городов Украины обратилась к председателю Верховной Рады и председателей депутатских фракций, групп в Верховной Раде Украины с просьбой снять проект постановления №3693 с рассмотрения Верховной Рады Украины, провести к нему широкие консультации с привлечением Ассоциации, по итогам которых принять решение.