Выборы

Выборы

14:32 08.09.2020

Мэр Черкасс Бондаренко вновь будет баллотироваться на должность городского головы

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Мэр Черкасс Бондаренко вновь будет баллотироваться на должность городского головы

Действующий городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко заявил о намерении вновь баллотироваться на пост мэра.

"Вы знаете, началась избирательная компания, и я принял решение баллотироваться на городского голову. Наша команда будет участвовать, и наша команда будет реальными делами показывать результат работы, который нужно делать в городе. Так что, друзья, к победе! Я думаю, что мы по-новому предложим концепцию развития нашего города", - заявил он в видеоролике, обнародованном в соцсети Facebook.

Теги: #черкассы #бондаренко

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