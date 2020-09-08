Мэр Черкасс Бондаренко вновь будет баллотироваться на должность городского головы

Действующий городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко заявил о намерении вновь баллотироваться на пост мэра.

"Вы знаете, началась избирательная компания, и я принял решение баллотироваться на городского голову. Наша команда будет участвовать, и наша команда будет реальными делами показывать результат работы, который нужно делать в городе. Так что, друзья, к победе! Я думаю, что мы по-новому предложим концепцию развития нашего города", - заявил он в видеоролике, обнародованном в соцсети Facebook.