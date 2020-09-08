Выборы

Выборы

10:06 08.09.2020

В ОАСК поступил с иск с просьбой отменить постановление ЦИК о проведении выборов 25 октября

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В ОАСК поступил с иск с просьбой отменить постановление ЦИК о проведении выборов 25 октября

В Окружной административный суд Киева (ОАСК) поступил иск с просьбой отменить постановление Центральной избирательной комиссии (ОАСК) №160 от 8 августа 2020 года "О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года", сообщает пресс-служба суда.

Истцом выступает общественная организация "Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и крестьян "Спасение села".

"По мнению истца, обжалуемое постановление принято с нарушением положений Избирательного кодекса Украины", - указывают в суде.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Как сообщалось, 15 июля Верховная Рада приняла постановление №3809, которым назначается проведение местных выборов в воскресенье, 25 октября 2020 года.

ЦИК 8 августа своим постановлением №160 "О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года" ЦИК назначила 1 439 таких выборов, то есть на всей подконтрольной территории Украины.

В тот же день ЦИК, на основании поступивших 7 августа выводов Донецкой и Луганской ОГА-ОВГА, на своем заседании пришла к выводу о невозможности проведения выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года. В перечень вошли 10 сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области

5 сентября официально стартовала избирательная кампания.

Теги: #оаск #выборы

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