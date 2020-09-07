Оценка наследия бывшего СССР и деятельности ветвей власти

Саакашвили призвал украинских предпринимателей записывать видеообращения с изложением проблем и обещает их все проанализировать
Порошенко: Президент не расследует дела, но делает максимум для защиты прав и конституционных свобод граждан
Порошенко на вече поддержал Олега Синютку на должность мэра: Во главе Львова должен быть представитель общенациональной проукраинской силы
Шмыгаль: Рассматривается возможность приостановления на несколько дней учебного процесса в школах, где будут участковые избирательные комиссии
До 10 сентября киевляне могут сменить избирательный адрес для голосования на местных выборах – руководитель аппарата КГГА
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