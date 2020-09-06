Выборы

Выборы

19:21 06.09.2020

Порошенко на вече поддержал Олега Синютку на должность мэра: Во главе Львова должен быть представитель общенациональной проукраинской силы

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Порошенко на вече поддержал Олега Синютку на должность мэра: Во главе Львова должен быть представитель общенациональной проукраинской силы

Городским головой Львова должен стать представитель "Европейской солидарности" Олег Синютка – общенациональный лидер, представляющий единую общенациональную проукраинскую политическую силу, убежден пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

Как сообщает пресс-служба партии на официальном сайте, в воскресенье, 6 сентября, на вече в центре Львова кандидатом на должность городского головы от партии "Европейская Солидарность" был объявлен народный депутат Украины Олег Синютка.

Порошенко подчеркнул, что местные выборы во Львове и Львовской области чрезвычайно важны для всей Украины "ведь именно Львов является сердцем украинства, а львовяне всегда первыми вставали на защиту государственности".

"Выборы мэра - это отнюдь не местные выборы. Ведь именно от позиции Львова зависит целостность Украины. И столетиями Львовщина это доказывала неоднократно. Именно от позиции львовян зависит отпор федерализации. Именно от вас зависит защита реформы децентрализации, которая была основана нашей командой... Городские выборы во Львове и местные выборы на Львовщине - это об Украине. О ее свободе, о ее народе, о ее чести, о ее славе. И поэтому лидером Львова должен быть общенациональный лидер, представляющий единую общенациональную проукраинскую политическую силу", – сказал на вече лидер Евросолидарности.

По словам Порошенко, позиция львовян и местной власти также важна в вопросах украинского языка и законах о развитии образования

В своем выступлении нардеп Синютка представил свое видение развития Львова и превращения его "в мощный европейский центр науки, образования, технологий, туризма, а главное - в мировой центр украинства, который будет авторитетным и уважаемым на международной арене".

"Пришло время Львова! Он снова станет центром науки и образования, и сможет реализовать свой потенциал. Львов вернет себе технологическую славу. Произведенное во Львове будет знаком качества в Европе и в Мире. Мы будем развивать туризм другого качества - для научных конференций и бизнес-форумов. Нам нужен другой статус: если ты не был во Львове - ты не видел Европы", - отметил Синютка.

Кандидат в градоначальники выразил уверенность в том, что "Львов должен быть партнером Праги, Бухареста, Вены, Варшавы и всех столиц, где люди уважают друг друга, где гордятся тем, что живут в таком славном месте".

"Без Львова нет Украины. И Львов победит", - резюмировал Синютка.

Теги: #львов #евросолидарность #кандидат

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