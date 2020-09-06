Западные области могут развивать медицинский туризм, если будет финансирование – Игорь Палица

В рамках рабочего визита в Тернопольскую областную клиническую больницу лидер партии "За будущее" Игорь Палица отметил, что при высокой квалификации врачей медицине не хватает средств и современного оборудования.

В качестве примера успешного восстановления медицинских учреждений Игорь Палица привел Волынь, где он возглавлял областной совет: средствами областного бюджета удалось достроить и оснастить перинатальный центр, на очереди – неонатальный и областная больница. Об этом рассказали в партии "За будущее".

Тернопольские медики отмечают: есть острая потребность в отдельном детском стационаре на 500 коек с диагностическими кабинетами и операционным блоком. Ведь детей с инфекционными заболеваниями негде оперировать, чтобы не ставить под угрозу других пациентов.

Отдельный вопрос – оплата труда врачей и их страхование. Ведь те медики, которые не работают, соответственно пакетам НСЗУ, с больными коронавирусом, не застрахованы, хотя рискуют так же.

Мы на прошлой неделе внесли законопроект о страховании медиков и педагогов, что все врачи и педагоги должны быть застрахованы за счет государства, - рассказал Игорь Палица о законодательной инициативе депутатской группы "Партия " За будущее".

По состоянию на сегодня Тернопольская областная детская клиническая больница на 405 коек – единственный в области лечебно-диагностический центр, который предоставляет многопрофильную высокоспециализированную медицинскую помощь детскому населению Тернопольщины от рождения до 18 лет.