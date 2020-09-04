Выборы

Выборы

20:54 04.09.2020

Шмыгаль: Рассматривается возможность приостановления на несколько дней учебного процесса в школах, где будут участковые избирательные комиссии

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Шмыгаль: Рассматривается возможность приостановления на несколько дней учебного процесса в школах, где будут участковые избирательные комиссии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что рассматривается возможность приостановить на несколько дней учебный процесс в учебных заведениях, где будут участковые избирательные комиссии на местных выборах.

"Мы сейчас работаем совместно с Советом национальной безопасности и обороны, чтобы обеспечить максимально открытый и одновременный избирательный процесс 25 октября. Работает Центральная избирательная комиссия. Мы разрабатываем алгоритмы, протоколы как все должно происходить. Большое количество участковых комиссий находятся в учебных заведениях, поэтому с Министерством здравоохранения и Министерством образования мы работаем над тем, чтобы на несколько дней приостановить учебный процесс там, где будут участковые избирательные комиссии. Работаем над тем, как будет проходить второй тур в тех городах, где он будет", - сказал Шмыгаль в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу вечером.

Премьер подчеркнул, что правительство делает все, чтобы максимально обеспечить безопасность избирательного процесса на местных выборах.

Теги: #участки #выборы #школы

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