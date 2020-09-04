В условиях пандемии на выборы нужны дополнительно 150-200 млн грн. – КИУ

В Комитете избирателей Украины заявляют о необходимости выделения дополнительных 150-200 млн грн на меры по противодействию распространению коронавируса во время запланированных местных выборах в Украине.

"В условиях пандемии на выборы необходимо дополнительно выделить 150-200 млн грн. Подавляющее большинство расходов должна быть направлена на защиту членов участковых избирательных комиссий", - цитирует председателя КИУ Алексея Кошеля пресс-служба организации.

По подсчетам экспертов КИУ, для защиты членов избирательных комиссий во время проведения их заседаний и под работы в дни голосований во время первого и второго тура выборов необходимо закупить не менее 13 млн. защитных масок. Кроме этого, необходимо закупить дезинфицирующие средства, приборы для измерения температуры, предусмотреть заработную плату для тех, кто будет измерять температуру на входе для избирательных участков, изготовить информационные материалы.

"Сейчас важно не продолжать политические спекуляции на темы возможности проведения выборов, а сосредоточиться на защите избирателей и наиболее уязвимой группы - около 500 тыс. членов избирательных комиссий, которые могут работать в закрытых помещениях более суток. Примеры организации выборов в Республике Южная Корея, Австралии, Польши, США показывают, что в условиях тщательной подготовки можно организовать избирательный процесс и день голосования без существенных рисков для избирателей и членов комиссий", - отметил Кошель.

Эксперты КИУ разработали аналитический отчет о проведении выборов в условиях пандемии в мире и рекомендации для местных выборов в Украине. Документ размещен на сайте организации.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия Украины объявила с 5 сентября 2020 года начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года.