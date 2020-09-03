Выборы

Выборы

13:04 03.09.2020

Ожидаем прохождения профессиональных, квалифицированных женщин в местные органы власти - замглавы Рады

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Ожидаем прохождения профессиональных, квалифицированных женщин в местные органы власти - замглавы Рады

 Заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк выразила надежду на то, что по результатам местных выборов в органы власти пройдут профессиональные, квалифицированные женщины и призвала политические партии принять в свои ряды профессиональных, преданных своему делу женщин, которые работают в разных сферах, и особенно, имеют большой опыт работы в громадах.

"С ожиданием нового качества политики, мы говорили о том, что поскольку есть внедрение уже нового избирательного кодекса, мы ожидаем прохождения профессиональных, квалифицированных женщин сейчас в местные органы власти", - сказала Кондратюк на Киевском форуме равных прав и возможностей в четверг.

Она подчеркнула, что 40% квота представительства женщин в избирательном списке "должна изменить ситуацию в стране".

"В самые большие органы власти наибольших городов, областных советов - всех, где есть до 10 тыс. избирателей, на себя ответственность берут политические партии. И откровенно говоря сейчас политические партии больше нуждаются в женщинах, чем женщины нуждаются в политических партиях. Потому я бы хотела призвать сейчас все руководство, организационное руководство политических партий не просто, как сейчас говорят "где мы возьмем женщин, как мы заполним эту квоту?" У нас профессиональных, преданных своему делу женщин, которые работают в разных сферах, и особенно, имеют большой опыт работы в громадах, есть очень и очень много. Мало того, это большая несправедливость, когда есть больше 50% населения женщин, такое малое представительство в громадах. Это большой вызов, с которым должны справиться политические партии", - отметила Кондратюк.

Она добавила, что политические партии, которые найдут в себе силу, смелость, настойчивость и ответственность принять в свои политсилы как можно больше женщин, будут иметь будущее.

Теги: #кондратюк #рада #выборы

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