Выборы

Выборы

11:35 03.09.2020

Депутаты перед выборами посвятят неделю избирателям

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Депутаты перед выборами посвятят неделю избирателям

Верховная Рада внесла изменения в календарный план проведения 4-ой сессии в сентябре-октябре.

За соответствующий проект постановления № 4026 проголосовало 256 народных депутатов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", депутаты с 28 сентября по 2 октября будут работать в пленарном режиме (ранее план предусматривал, что эту неделю депутаты работают с избирателями).

В то же время депутаты будут работать неделю с избирателями перед днем голосования на местных выборах – с 19 по 23 октября (ранее план предусматривал, что эту неделю депутаты работают в пленарном режиме).

Как сообщалось, местные выборы в Украине пройдут 25 октября.

Теги: #рада #выборы

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