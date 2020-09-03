Депутаты перед выборами посвятят неделю избирателям

Верховная Рада внесла изменения в календарный план проведения 4-ой сессии в сентябре-октябре.

За соответствующий проект постановления № 4026 проголосовало 256 народных депутатов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", депутаты с 28 сентября по 2 октября будут работать в пленарном режиме (ранее план предусматривал, что эту неделю депутаты работают с избирателями).

В то же время депутаты будут работать неделю с избирателями перед днем голосования на местных выборах – с 19 по 23 октября (ранее план предусматривал, что эту неделю депутаты работают в пленарном режиме).

Как сообщалось, местные выборы в Украине пройдут 25 октября.