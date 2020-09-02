Выборы

Выборы

14:18 02.09.2020

Украинцы должны знать, сколько денег реально зарабатывает государство и на что они тратятся – нардеп Кучеренко

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Украинцы должны знать, сколько денег реально зарабатывает государство и на что они тратятся – нардеп Кучеренко

Прикрываясь обещаниями аудита государства, нынешняя власть и дальше продолжает использовать средства налогоплательщиков в собственных целях, вместо того чтобы направлять их на создание достойных условий жизни в стране, заявил народный депутат от "Батькивщины", кандидат на должность мэра Киева Алексей Кучеренко.

Как сообщает в среду пресс-служба "Батькивщины", во время брифинга в Верховной Раде Кучеренко отметил неэффективность действий наблюдательных советов государственных компаний - "Нафтогаза", "Укрэнерго", "Укрзализныци", "Укрпочты". Народный депутат убежден, "если и дальше на государственном уровне продолжать использовать вот так позорно средства налогоплательщиков, прикрываясь пустыми обещаниями, - это путь в никуда, это путь к дальнейшему развалу страны".

Политик напомнил, что в сентябре прошлого года Офис президента и монокоалиция в Раде обещали провести аудит Киева, после чего люди должны понять, куда тратятся огромные средства киевского бюджета.

Народный депутат заверил, что сделает все возможное, чтобы украинцы четко понимали, куда и на какие нужды тратятся деньги из налогов, а не получали очередное "очковтирательство и обещания власти".

"Уважаемая команда власти, вы сегодня перед местными выборами пытаетесь в очередной раз убедить украинцев, что вы работаете и вас надо переизбрать на пять лет для того, чтобы вы что-то сделали из обещанного. Но тому, кто обманул, дважды доверять нельзя. И лично я, человек, которого партия "Батькивщина" выдвигает на пост городского головы, заявляю, что не верю. И буду делать все, чтобы киевляне и все украинцы понимали, на что тратится каждая гривня, каждая копейка наших с вами налогов", - подытожил Кучеренко.

Теги: #кучеренко

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