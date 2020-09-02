Рада в первом чтении одобрила порядок создания ВГА в ОТГ, если ЦИК сочтет невозможным проведение там местных выборов – 240 голосов

Верховная Рада намерена разрешить создание военно-гражданских администраций (ВГА) объединенных территориальных громад (ОТГ) в случае, если Центральная избирательная комиссия установила невозможность обеспечить подготовку и проведение местных выборов на отдельных территориях.

За соответствующий законопроект № 3913 "О внесении изменений в некоторые законы относительно создания военно-гражданских администраций" в первом чтении на заседании в среду проголосовали 240 народных депутатов.

Законопроект предлагает внести изменения в законы "О военно-гражданских администрациях" и "О местном самоуправлении в Украине" и определить основания создания военно-гражданских администраций ОТГ. Законопроект расширяет за счёт ОТГ список объектов, где могут быть созданы ВГА.

Согласно законопроекту, "военно-гражданские администрации объединенных территориальных громад согласно утвержденным Кабинетом министров Украины территориями территориальных громад могут быть образованы в случае установления Центральной избирательной комиссией невозможности обеспечить подготовку и проведение местных выборов на отдельных территориях".