Обязательное государственное страхование – это самое малое, что сегодня власть может сделать для работников образования – Ярослав Москаленко

Депутатская группа «ЗА Майбутнє» в ВРУ зарегистрировала законопроекты об обязательном страховании работников образования, а также о повышении зарплат учителям.

Об этом заявил руководитель Киевской областной организации партии «ЗА Майбутнє» Ярослав Москаленко.

«Чтобы поддержать педагогов, депутатская группа партии «ЗА Майбутнє» зарегистрировала в Верховной Раде законопроект, который застрахует жизнь всех работников сферы образования: учителей, поваров, уборщиц. Обязательное государственное страхование – это самое малое, что сегодня власть может для них сделать. Наша команда настаивает на безотлагательном голосовании этого законопроекта в Раде, а от правительства – немедленного выделения средств на страхование педагогов из стабилизационного фонда для финансирования мероприятий по противодействию коронавирусу», – отметил Москаленко.

Кроме того, он обратил внимание на безответственную подготовку власти Киевщины к учебному году.

«Когда отзвенели первые звонки в школах, можно констатировать: КОГА в очередной раз проигнорировала интересы общин области. Образовательная сфера Киевщины снова осталась один на один со своими проблемами. Ведь руководители области не сумели решить проблему надлежащего обеспечения работников образования и школьников средствами индивидуальной защиты. Для того, чтобы оперативно решать эти проблемы, обеспечить финансирование соответствующих мероприятий в учебных учреждениях, представители КОГА должны были просчитать и найти объем дополнительных финансовых ресурсов, необходимый для обеспечения защитными масками, антисептиками для рук, дезинфекционными средствами для поверхностей в целом по области и в разрезе каждого отдельного органа местного самоуправления», – сказал лидер «ЗА Майбутнє» на Киевщине.

Москаленко объяснил, что расходы на подготовку учебного года в вопросе безопасности ожидаются значительные.

«Ведь безопасная осень в учебных заведениях – это не просто температурный скрининг и бутылка дезинфектора на входе, а индивидуальные средства защиты каждому, кто там находится. А еще – увеличение количества уборщиков, которые должны обеспечить непрерывный процесс дезинфекции помещений», – отметил он.

Также Москаленко акцентировал, что областная власть так и не осознала уровень ответственности, который лежит сегодня на ее плечах.

«КОГА не осознала, что в результате их бездействия под угрозой может оказаться жизнь наших детей, работников образования. Мне, как отцу школьницы, это особенно болит, поэтому будем поднимать этот вопрос перед Премьер-министром Украины и Министром образования и науки Украины», – заявил он.