Выборы

Выборы

18:11 31.08.2020

Для проведения выборов в ОРДЛО пока что условий нет - Корниенко

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Для проведения выборов в ОРДЛО пока что условий нет - Корниенко

Условий для проведения местных выборов на территориях, неконтролируемых Украиной, нет, заявляет заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Пока что нет условий безопасности для проведения выборов", - сказал Корниенко на брифинге в понедельник в Киеве.

Отвечая на вопрос об возможных изменениях в постановление Верховной Рады о местных выборах и о его соответствии Минским договоренностям, которые инициирует глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, Корниенко сказал: "Я не вижу сейчас инициатив относительно этих изменений со стороны субъектов законодательных инициатив".

Теги: #корниенко #ордло

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