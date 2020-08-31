Выборы

Выборы

18:01 31.08.2020

Никаких юридических оснований не проводить местные выборы нет - Корниенко

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Никаких оснований не проводить местные выборы из-за очередной волны распространения коронавирусной болезни нет, заявляет глава партии «Слуганарода», первый заместитель главы одноименной фракции Александр Корниенко.

«Пока что нет никаких юридических оснований не проводить голосование 25 октября», сказал Корниенко на брифинге в понедельник в Киеве.

По его словам, юридическими основаниями для отмены местных выборов может быть введение чрезвычайного положения.

«Пока что нет ни причин, ни проектов решения, ни вообще каких-либо разговоров об этом», - подчеркнул Корниенко.

Он также рассказал, что уже есть первый случай заболевания коронавирусной инфекцией члена территориальной избирательной комиссии в одной из областей.

По словам нардепа, в связи с этим будет приниматься решение или о самоизоляции, или о перезагрузке комиссии.

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