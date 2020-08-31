Выборы

Выборы

16:50 31.08.2020

"Слуга народа" выдвинула кандидатов в мэры городов

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"Слуга народа" выдвинула кандидатов в мэры городов

Съезд партии "Слуга народа" выдвинул кандидатов от политсилы в мэры городов на предстоящих местных выборах.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс Украина", в частности, на должность мэра Киева будет баллотироваться народный депутат от одноименной фракции Ирина Верещук, а мэра Одессы - телеведущий, актер театра Олег Филимонов.

Глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов выдвинут на должность мэра Винницы, а главный врач Днепропетровской областной больницы им.Мечникова Сергей Рыженко - на мэра Днепра.

В мэры Кропивницкого идёт банкир Ольга Ковалёва-Алокили, Николаева - глава общественной организации "Будущее Николаева" Татьяна Домбровская, Херсона - ректор Херсонского государственного аграрного университета Юрий Кириллов, Харькова - глава харьковской ОГА Алексей Кучер.

Теги: #слуга_народа

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