Выборы

Выборы

13:35 31.08.2020

В "Голосе" против предоставления особого статуса каким-либо территориям Украины – Рахманин

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В "Голосе" против предоставления особого статуса каким-либо территориям Украины – Рахманин

В парламентской фракции "Голос" против предоставления особого статуса каким-либо территориям Украины, заявляет глава фракции Сергей Рахманин.

"Почему они должны получать отдельный статус и такой статус не получают те регионы, которые были законопослушными, и все время работали на страну, на ее территориальную целостность? Какие-либо попытки, даже формально, даже частично предоставить какие-либо преференции, политические, государственные, законотворческие… являются огромной угрозой. Это фактически может привести к нарушению территориальной целостности, полноценной уже", - сказал Рахманин журналистам в понедельник в Киеве.

По его словам, он и фракция "Голос" является противником предоставления особого статуса какой-либо территории.

Отвечая на вопрос, будет ли Верховная Рада требовать освобождения Витольда Фокина от обязанностей заместителя главы украинской делегации в ТКГ, Рахманин сказал, что Рада не имеет юридических оснований для этого.

"Члены контактной группы назначаются указом президента", - разъяснил он.

В то же время Рахманин отметил, что Верховная Рада вряд ли будет принимать по этому поводу какое-либо заявление.

"Будет ли соответствующее решение парламента? Надо согласовывать с коллегами. Но учитывая отношения, которые существуют между монобольшинством и президентом, есть огромные сомнения, что Верховная Рада может сподобиться на соответствующие заявления. В любом случае, юридических последствий это заявление иметь не будет", - подчеркнул глава фракции.

Теги: #ткг #голос #рахманин

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