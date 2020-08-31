Выборы

Выборы

12:12 31.08.2020

Рада внесет изменения в календарный план из-за местных выборов – Разумков

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Рада внесет изменения в календарный план из-за местных выборов – Разумков

Верховная Рада внесет изменения в свой календарный план в связи с предстоящими местными выборами, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"На этой неделе будет рассматриваться постановление, оно уже зарегистрировано, в среду его рассмотрит комитет, а Верховная Рада планирует рассмотрение на четверг – изменение календарного плана работы Верховной Рады. Мы, принимая его на прошедшей сессии, договаривались, что будет подряд две недели работы в регионах, связанные с проведением местных выборов", - сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

30 июля вступило в силу постановление Верховной Рады о назначении выборов в местные органы власти на воскресенье, 25 октября, текущего года.

Предусмотрено, что 25 октября пройдут "очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов", кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.ві

Теги: #верховная_рада #разумков

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