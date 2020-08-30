Выборы

Выборы

15:25 30.08.2020

Кандидатом в народные депутаты от "Слуги народа" по округу №208 будет правозащитник Гунько - депутат Кравчук

1 мин читать
Кандидатом в народные депутаты от "Слуги народа" по округу №208 будет правозащитник Гунько - депутат Кравчук

Кандидатом от партии "Слуга народа" на промежуточных выборах народного депутата в одномандатном избирательном округе №208 (центр – г.Бахмач Черниговской области) 25 октября будет правозащитник Анатолий Гунько, сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Такое решение было принято на первом этапе съезда партии в воскресенье. Кандидатуру Гунько предложила Черниговская партийная организация", - сообщила Кравчук агентству "Интерфакс-Украина" в воскресенье.

Гунько - уроженец с.Сальное Нежинского района Черниговской области, адвокат, правозащитник, директор ООО "Гильдия права".

На парламентских выборах 2019 года баллотировался по округу №209 (центр – г.Нежин Черниговской области) от партии "Батькивщина". В 2015 году баллотировался в Киевский областной совет от партии "Наш край".

Как сообщалось, 5 июня ЦИК Украины своим постановлением назначила на 25 октября 2020 года промежуточные выборы в Раду в одномандатном избирательном округе №208 (Черниговская область) в связи с досрочным прекращением полномочий народного депутата Украины Валерия Давыденко, избранного в этом избирательном округе. Тело Давиденко было найден в его офисе в Киеве с огнестрельным ранением головы 23 мая.

Давыденко был избран в Верховную Раду нынешнего созыва как самовыдвиженец в 208 округе. Был внефракционным, с декабря 2019 года – членом депутатской группы "Доверие".

Теги: #евгения_кравчук #кравчук #слуга_народа #выборы

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кандидатом в народные депутаты от "Слуги народа" по округу №208 будет правозащитник Гунько - депутат Кравчук

Белорусские спортсмены выступили с требованием провести новые выборы президента

Восемь партий и их объединений могут пройти в Рижскую думу по итогам досрочных выборов

Рада вероятно отрицательно ответит на обращение Кравчука о приведении постановления о местных выборах в соответствие с минскими соглашениями

Россия считает выборы президента Беларуси легитимными – Путин

ЦИК утвердила Порядок аккредитации официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на общегосударственных и местных выборах

Принят Порядок аккредитации официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на общегосударственных и местных выборах

ЦИК утвердила Разъяснение о создании избирательных округов для организации и проведения местных выборов

Украина присоединилась к Декларации ЕС, которая признает, что выборы в Беларуси не были свободными и не отвечали международным стандартам - МИД

Глава СБУ инициировал запрет включения в избирательные списки на местных выборах иностранных граждан и коллаборационистов

ПОСЛЕДНЕЕ

Политическая партия "За майбутнє" призывает власти прекратить попытки запугивания партийцев - официальное заявление

ЦИК утвердила Разъяснение о создании избирательных округов для организации и проведения местных выборов

Нардеп Рабинович расценил обстрел автобуса под Люботином как "рубикон" и объявление войны

Кандидатом в мэры Кропивницкого от "Слуги народа" стала Ольга Ковалева-Алокили

Вопрос Донбасса должны решать украинцы на референдуме - Игорь Палица

В СНБО прогнозируют возможное трехкратное увеличение заболеваемостью Covid-19 и сложности с проведением местных выборов

Партия "За будущее" примет участие в местных выборах и будет готовиться к выборам в Раду – Палица

"Слуга народа" представила кандидата в мэры Днепра

Команда "УДАРа" готова взять на себя ответственность за власть на местах - Палатный

Команда "УДАРа" готова взять на себя ответственность за власть на местах - Палатный

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА