Выборы

Выборы

14:58 29.08.2020

Политическая партия "За майбутнє" призывает власти прекратить попытки запугивания партийцев - официальное заявление

1 мин читать

Политическая партия "За майбутнє" выражает решительный протест действиям властей, направленных на политическое давление на членов партии, которые планируют участвовать местных выборах 25 октября 2020, говорится на официальном сайте партии. 

В заявлении политсилы сообщается, что в пятницу, 28 августа, в конце рабочего дня 55 работников центрального офиса Государственной фискальной службы г. Киева, пришли с обыском в исполнительный комитет Черкасского городского совета, которые якобы искали документы, связанные с уклонением от уплаты налогов.

"Активизация налоговиков состоялась на второй день после проведения съезда политической партии "За майбутнє", на котором было объявлено об участии партии в местных выборах 25 октября 2020 и приобщении к партийной команде целого ряда профессионалов из разных регионов Украины, которые имеют высокое доверие избирателей и высокие шансы на победу", - сказано в сообщении.

В партии подчеркивают, что особенно цинично то, что обыски проходят во время визита в город Черкассы Президента Украины Владимира Зеленского, который открыто критиковал деятельность Черкасского городского головы Анатолия Бондаренко.

"Партия "За майбутнє" призывает власти прекратить попытки запугивания партийцев и не брать пример с негативных страниц истории Украины, не повторять действия предшественников, ведь как известно, украинцы отвечают на любое давление и репрессии со стороны властей", - сообщает политсила.

ПОСЛЕДНЕЕ

ЦИК утвердила Разъяснение о создании избирательных округов для организации и проведения местных выборов

ЦИК утвердила Порядок аккредитации официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на общегосударственных и местных выборах

Нардеп Рабинович расценил обстрел автобуса под Люботином как "рубикон" и объявление войны

Кандидатом в мэры Кропивницкого от "Слуги народа" стала Ольга Ковалева-Алокили

Вопрос Донбасса должны решать украинцы на референдуме - Игорь Палица

Глава СБУ инициировал запрет включения в избирательные списки на местных выборах иностранных граждан и коллаборационистов

В СНБО прогнозируют возможное трехкратное увеличение заболеваемостью Covid-19 и сложности с проведением местных выборов

Партия "За будущее" примет участие в местных выборах и будет готовиться к выборам в Раду – Палица

"Слуга народа" представила кандидата в мэры Днепра

Команда "УДАРа" готова взять на себя ответственность за власть на местах - Палатный

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА