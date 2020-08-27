Выборы

Выборы

17:54 27.08.2020

Вопрос Донбасса должны решать украинцы на референдуме - Игорь Палица

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Пути выхода из кризиса в связи с военными действиями на Донбассе должен нарабатывать парламент совместно с экспертами

А все переговоры на международном уровне должны вестись открыто и только в интересах Украины. Об этом во время Всеукраинского съезда политической партии "За майбутнє" заявил ее лидер Игорь Палица.

"Мы будем требовать прекращения кулуарного общения в Минске, мы будем требовать прекращения базирования нашей внешней политики на Минских соглашениях, будем требовать переноса этого вопроса в парламент, где будет наработано 4-5 вариантов выхода из кризиса и только на общеукраинском референдуме граждане будут решать, что делать с Донбассом. Наша внешняя политика должна отстаивать только интересы Украины " - сказал Игорь Палица.

 

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