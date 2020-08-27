Выборы

Выборы

17:32 27.08.2020

Глава СБУ инициировал запрет включения в избирательные списки на местных выборах иностранных граждан и коллаборационистов

1 мин читать
Глава СБУ инициировал запрет включения в избирательные списки на местных выборах иностранных граждан и коллаборационистов

Руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов заявляет о необходимости законодательно урегулировать невозможности включения в избирательные списки на запланированных на 25 октября местных выборах лиц, которые сотрудничают с государством-агрессором, а также лиц, имеющих гражданство других государств.

Как сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), об этом он заявил на совещании по вопросу прогнозирования распространения Covid-19 в Украине, которое состоялось в четверг.

Глава спецслужбы также призвал обратить особое внимание на надлежащее информационно-техническое обеспечение избирательного процесса, в частности, работу системы "Местные выборы". Баканов заявил, что СБУ применит дополнительные средства, чтобы исключить любые попытки вмешательства в работу автоматизированных систем ЦИК.

Кроме того, с профилактической целью СБУ доведет до всех участников избирательного процесса информацию об уголовной ответственности за нарушение избирательного законодательства Украины, говорится в сообщении.

Теги: #баканов #сбу #выборы

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ГБР сообщило о подозрении сотруднику СБУ, который вымогал $100 тыс. у представителя банка за закрытие фальшивого уголовного производства

СБУ разоблачила финансовую "пирамиду" B2B Jewelry, организаторы которой обманули 600 тыс. граждан более чем на $250 млн

СБУ разоблачила коррупционную схему в "Укрзализныци" почти на 60 млн грн

В СНБО прогнозируют возможное трехкратное увеличение заболеваемостью Covid-19 и сложности с проведением местных выборов

СБУ обнаружила в Донецкой области схрон со средствами поражения и оружием, оборудованный в 2014-15гг бойцами одного из добробатов

Партия "За будущее" примет участие в местных выборах и будет готовиться к выборам в Раду – Палица

Команда "УДАРа" готова взять на себя ответственность за власть на местах - Палатный

Кличко представил некоторых членов обновленной команды "УДАРа"

Выборы в ОРДЛО должны пройти по спецзакону - Резников

Кличко: "УДАР" пойдет на местные выборы отдельно

ПОСЛЕДНЕЕ

Вопрос Донбасса должны решать украинцы на референдуме - Игорь Палица

"Слуга народа" представила кандидата в мэры Днепра

Команда "УДАРа" готова взять на себя ответственность за власть на местах - Палатный

"УДАР" выразил поддержку белорусскому народу в отстаивании свободы, демократии и достоинства

Съезд "Слуги народа" состоится 31 августа

Зеленский хочет после окончания своего президентства спокойно ходить по улицам Украины

Постановление Рады о местных выборах полностью соответствует международным документам и украинскому законодательству - Павленко

В Киевской области "Наш край" пойдет на местные выборы вместе с Селянской партией Украины

В "Голосе" раскритиковали законопроект о повышении минимальной зарплаты: увеличатся налоги и сборы, сократятся рабочие места

"Евросолидарность" поддержала Меморандум единства и призвала к консолидации все патриотические организации

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА