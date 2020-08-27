Глава СБУ инициировал запрет включения в избирательные списки на местных выборах иностранных граждан и коллаборационистов

Руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов заявляет о необходимости законодательно урегулировать невозможности включения в избирательные списки на запланированных на 25 октября местных выборах лиц, которые сотрудничают с государством-агрессором, а также лиц, имеющих гражданство других государств.

Как сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), об этом он заявил на совещании по вопросу прогнозирования распространения Covid-19 в Украине, которое состоялось в четверг.

Глава спецслужбы также призвал обратить особое внимание на надлежащее информационно-техническое обеспечение избирательного процесса, в частности, работу системы "Местные выборы". Баканов заявил, что СБУ применит дополнительные средства, чтобы исключить любые попытки вмешательства в работу автоматизированных систем ЦИК.

Кроме того, с профилактической целью СБУ доведет до всех участников избирательного процесса информацию об уголовной ответственности за нарушение избирательного законодательства Украины, говорится в сообщении.