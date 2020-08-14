Выборы

19:46 14.08.2020

ЦИК назначила проведение выборов депутатов районных советов в 119 районах

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ЦИК назначила проведение выборов депутатов районных советов в 119 районах

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) на заседании в пятницу приняла решение о проведении 25 октября 2020 года первых выборов депутатов 119 районных советов.

"Решение принято Комиссией с целью обеспечения избирательных прав граждан, придерживаясь принципов и основ избирательного процесса, основываясь на принципе верховенства права", - сообщает пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что наличие оснований для назначения ЦИК выборов депутатов районных советов на новой территориальной основе указывается в письме Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения от 13 августа 2020 года.

В соответствующем письме, также обнародованном пресс-службой ЦИК, отмечается, что положение ст. 194 Избирательного кодекса Украины о существовании "решения о создании областных, районных советов" не может быть применено, поскольку не основывается ни на нормах Конституции Украины, ни на нормах закона о местном самоуправлении и других законов и содержится только в этом документе. В то же время в комитете пришли к выводу, что согласно с избирательным законодательством и с учетом положения ч. 9 ст. 194 Избирательного кодекса Украины органом, уполномоченным вносить обращение в ЦИК о назначении первых выборов депутатов районных советов, является Министерство развития громад и территорий Украины.

"14 августа 2020 года в Комиссию поступило письмо Министерства развития громад и территорий Украины, к которому добавлен, в частности, перечень районных советов", - сообщают в ЦИК.

Как сообщалось, 30 июля вступило в силу постановление Верховной Рады о назначении выборов в местные органы власти на воскресенье, 25 октября, текущего года. Предусмотрено, что 25 октября пройдут "очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов", кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

8 августа ЦИК назначила на воскресенье, 25 октября 2020 года, 1441 первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов во всех 24 областях Украины.

Ранее, 17 июля, Верховная Рада приняла постановление №3650 "О создании и ликвидации районов", которым реформируется субрегиональный уровень административно-территориального устройства Украины и вместо существующих 490 районов создается 136 укрупненных. Документом устанавливается, что границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных громад, входящих в состав соответствующего района.

Глава ЦИК Олег Диденко заявил, что у комиссии возникли сомнения в наличии правовых оснований для назначения выборов районных советов, поскольку, несмотря на создание новых укрупненных районов, предусмотренного Избирательным кодексом решения о создании районных советов не существовало. Кроме того, действующее законодательство не определяет, какой именно орган уполномочен принять решение о создании районных советов и обратиться в ЦИК для назначения первых выборов депутатов райсоветов.

Теги: #районные_советы #выборы
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