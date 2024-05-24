Економіка

20:24 24.05.2024

Сенс Банк планує обмежити Р2Р до 200 переказів на 1 млн грн/міс.

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Сенс Банк планує обмежити Р2Р до 200 переказів на 1 млн грн/міс.

Сенс Банк з 1 червня запровадить ліміти на вхідні транзакції на картку клієнта від фізичних осіб, які обслуговуються в інших банках (P2P, person-to-person): до 200 переказів на суму до 1 млн грн щомісяця, свідчить інформація оновленої версії публічної пропозиції АТ "Сенс Банк" на укладення договору про банківське обслуговування фізосіб.

Згідно з нею, також буде встановлено обмеження суми переказів на картку за добу і протягом тижня - на рівні 400 тис. грн, тоді як ліміти за кількістю транзакцій на зазначені періоди: до 30 на день, і до 100 - за тиждень.

За даними Національного банку України, на 1 квітня 2024 року за розміром загальних активів Сенс банк посідав 8-ме місце (136,63 млрд грн) серед 63 банків, що діяли в країні. Банк увійшов до трійки лідерів за чистим прибутком за 2023 рік: він склав 5,04 млрд грн.

Як повідомлялося, Нацбанк у межах боротьби з відмиванням коштів планує в найближчі 30 днів запровадити на період воєнного стану обмеження на кількість переказів фізичних осіб (P2P, person-to-person) - до 30 на місяць, із лімітом суми до 100 тис. грн.

 

 

Теги: #сенс_банк #обмеження #платіж

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