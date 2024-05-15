Економіка

12:58 15.05.2024

Philip Morris International відкрила нову фабрику у Львівській області, в яку інвестувала $30 млн

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Philip Morris International відкрила нову фабрику у Львівській області, в яку інвестувала $30 млн, повідомляється в пресрелізі компанії.

Згідно з повідомленням, на фабриці працюватиме п'ять виробничих ліній. Першу з них запустили в травні, ще чотири будуть введені в експлуатацію до кінця року, що виведе виробничу потужність фабрики на 10 млрд штук сигарет на рік і повністю покриє потреби компанії щодо забезпечення українського ринку продукцією.

"Цього року "Філіп Морріс" відзначає 30 років роботи в Україні. За цей час ми інвестували близько $750 млн в економіку тут. Незважаючи на складні умови, ми змогли показати стійкість і фокус на досягненні результатів. Те, що ми запустили фабрику менше ніж за рік, свідчить про нашу незаперечну впевненість у майбутньому України. Крім того, інвестиції таких компаній, як "Філіп Морріс", є надзвичайно важливими для поліпшення іміджу України з метою подальшого залучення міжнародних інвесторів, створення робочих місць і надії на якнайшвидше післявоєнне відновлення", - сказав генеральний директор "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш.

Очікується, що на новій фабриці буде створено 250 робочих місць. Наразі на підприємстві вже працюють близько 100 працівників, релокованих із харківської фабрики "Філіп Морріс", ще 150 працівників будуть релоковані до кінця року.

Крім того, компанія вже виділила понад 1,3 млн грн на ремонт громадського укриття поблизу фабрики та планує додатково інвестувати 60 млн грн у будівництво власного укриття на території фабрики.

Philip Morris International (PMI) - провідна міжнародна тютюнова компанія, мета якої - створення майбутнього без тютюнового диму. Асортимент бездимних продуктів PMI охоплює системи для електричного нагріву тютюну, POD-системи, які містять нікотин, а також продукти з нікотином для перорального прийому.

З 2008 року PMI інвестувала понад $12,5 млрд у розробку, наукові дослідження та комерціалізацію інноваційних бездимних продуктів для повнолітніх курців, які в іншому разі продовжували б палити, з метою повного припинення продажу сигарет.

Бездимна продукція PMI станом на 31 березня 2024 року доступна для продажу на більш ніж 80 ринках. Продаж від бездимної продукції забезпечив 39% загального чистого доходу PMI в I кварталі 2024 року. За останні 10 років чистий дохід IQOS перевищив дохід Marlboro, що зробило його міжнародним нікотиновим брендом номер один і прискорило відмову від сигарет у багатьох країнах.

Philip Morris була виділена з Altria 2008 року і входить до числа найбільших світових виробників тютюнових виробів. Виручка компанії за 2023 рік зросла на 10,7% порівняно з 2022 роком - до $35,2 млрд, а за перший квартал цього року - на 9,7%, до $8,79 млрд. На Україну припадає приблизно 2% загального продажу в натуральному вираженні та 1% у грошовому.

На українському ринку PMI працює з 1994 року, і за цей час її задекларовані інвестиції перевищили $700 млн. Компанія з 24 лютого 2022 року призупинила роботу своєї фабрики в Харківській області через агресію РФ і вимушено перейшла на імпорт продукції з восьми фабрик PMI за межами країни і тимчасове партнерство з іншим міжнародним виробником в Україні.

У 2022 році PMI через війну скоротила відвантаження на українському ринку на 30,1% - до 11,07 млрд цигарок і тютюнових стиків, однак у 2023 році їй вдалося збільшити відвантаження готової продукції на 8,4%, зокрема в четвертому кварталі - на 14,9%. У жовтні минулого року компанія повідомила про відновлення своєї частки на українському ринку до 24% після падіння її до 14% з 28,5% у перші місяці після вторгнення РФ.

Теги: #львівська_область #philip_morris #фабрика

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