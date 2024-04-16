Бізнес міг би на зиму побудувати 500-1000 МВт розподіленої генерації в разі створення умов для цього - голова БАУ

У разі створення державою умов для розвитку розподіленої, зокрема вкрай дефіцитної через обстріли РФ маневреної генерації бізнес міг би до кінця року побудувати 500-1000 МВт таких потужностей, вважає голова правління Біоенергетичної асоціації Георгій Гелетуха.

"Думаю, що все-таки до 1000 МВт потужності ще можна було б встигнути побудувати на зиму, якщо почнемо робити все це вже сьогодні. Якщо більш реально дивитися, можливо, половину з цього встигнемо поточного року", - сказав він на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в Києві у вівторок щодо розвитку розподіленої генерації.

При цьому Гелетуха акцентував, що необхідно запустити цей процес, "щоб ці тисячі мегават почали з'являтися".

"Якщо ми цього не запустимо зараз, то й наступного року матимемо дефіцит", - зауважив він.

Голова БАУ зазначив, що асоціація вчора надіслала листа президенту України Володимиру Зеленському, а також прем'єр-міністру Денису Шмигалю, міністру енергетики Герману Галущенку та керівникам низки інших міністерств і відомств, у якому запропонувала ухвалити програму розвитку розподіленої генерації в Україні, в якій були би передбачені акумульовані пропозиції від бізнесу.

Серед них - зняття прайскепів на ринку е/е, доступність кредитної програми "5-7-9" для об'єктів енергетики, суттєве спрощення підключення до мереж, поширення на розподілені об'єкти умов закону щодо підтримки проєктів зі значними інвестиціями, а також створення посади першого віцепрем'єра, відповідального за енергетику, який координував би весь цей розвиток, бо рівня міністерства для цього замало.

"Бізнес готовий це робити, але перш ніж вкладати інвестиції, він усе порахує. І доки немає умов, якихось зрозумілих термінів окупності хоча б у межах п’яти років, ані внутрішні інвестори, ані іноземні банки в це не вкладатимуть", - висловив переконання голова БАУ, додавши при цьому, що Україна має катастрофічний дефіцит маневрових потужностей, який могли би замінити саме невеликі об'єкти генерації, насамперед на газі, зокрема й відновлюваному, а також Energy Storage.

Серед переваг розподіленої генерації, яка, на його думку, має бути наразі пріоритетом для держави на відміну від будівництва централізованих атомних блоків і відновлення дуже пошкоджених блоків ТЕС і ГЕС, він назвав порівняно короткі терміни будівництва та доступність фінансування.

"Якщо ми зараз вкладаємо в газову генерацію, практично через рік її вже реально запустити. Масово через два роки. Тоді ми вже зможемо налаштувати таку потужність розподіленої генерації, якої буде достатньо для перекриття дефіциту. І одна справа зібрати інвестиції на атомний блок 1 ГВт і будувати його 10 років, це близько $10 млрд, інша справа - знайти інвестиції в газопоршневу машину 5 МВт, що приблизно становить $5 млн", - пояснив голова БАУ, додавши, що і технічну західну допомогу під невеликі об'єкти набагато легше отримати.

Як повідомлялося, на цій самій пресконференції голова наглядової ради групи компаній "Кліар Енерджі" Петро Багрій повідомив, що з початку поточного року вона була змушена зупинити свої три ТЕС на біомасі загальною встановленою потужністю 22 МВт через відсутність рентабельності виробництва електроенергії. За його словами, ціна на сировину (тріску), встановлена Держлісагентством, призводить до роботи на збиток навіть за зеленого тарифу в майже 13 євроцентів за кВт-год. Крім того, борги ДП "Гарантований покупець" перед компаніями групи сягнули 200 млн грн. За його словами, у групи ще дві нові біо-ТЕС 12 МВт і 6 МВт, але вона поки що не запускає їх у роботу, щоб не генерувати збитків.