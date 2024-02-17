РФ змінила мету атак на енергосистему України - віцепрем'єр Кубраков

Нова мета атак Росії на енергетичну інфраструктуру України - завдання максимальної шкоди її економіці, заявив віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков на Мюнхенській конференції з безпеки на круглому столі, присвяченому відновленню України.

"Нещодавні напади на наш енергетичний сектор довели, що росіяни намагаються переслідувати іншу мету просто зараз. Якщо минулого року вони намагалися заморозити мільйони українців взимку, то цього разу вони намагаються зруйнувати нашу економіку. Вони намагаються відключити від енергосистеми наші ключові промислові регіони", - сказав він.

Кубраков зазначив, що це точно нова мета ударів РФ по українській енергоінфраструктурі.

Водночас він наголосив, що хороша новина в тому, що Україна та партнери провели хорошу домашню роботу: постачання автотрансформаторів, електрогенераторів, будівництво захисних споруд та імпорт електроенергії, а також, звісно, постачання ППО.

"Цієї зими ми набагато сильніші, незважаючи на всі ці проблеми й атаки", - констатував віцепрем'єр.

Він уточнив, що поки що не йдеться про те, що Україна здатна захищати всі енергогенерувальні потужності та мережі, тому роботу з їхнього захисту потрібно продовжувати.

Кубраков додав, що енергетика - це той сектор, який необхідно постійно відновлювати, не чекаючи закінчення війни, використовуючи, зокрема, і тимчасові рішення, оскільки без цього неможлива нормальна робота економіки.