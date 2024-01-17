У Верховній Раді назвали десятку продуктів і послуг, які найбільше подорожчали та подешевшали

Найвище подорожчання 2023 року на товари та послуги зі споживчого кошика торкнулося картоплі, яблук, послуг дитячих садочків, найактивніше подешевшали гречка, морква і соняшникова олія, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Минулого року динаміка цін на товари та послуги зі споживчого кошика була дуже різноспрямованою", - написав він у телеграмі та запропонував проаналізувати цінові злети й падіння за період грудня 2023-го - грудня 2022 років.

У десятці позицій, які найпомітніше додали в ціні, він зазначив картоплю, яка подорожчала на 64,5%, яблука (+35,4%), послуги дитячих садків (+28,1%), дитячі молочні суміші (+24,9%), особисте страхування транспорту (+20,6%), жарознижувальні та знеболювальні препарати (+21%), антибіотики вітчизняні (+20,6%), яловичину (+19,9%), стоматологічні послуги (+19%) і філе куряче (+17,7%).

У десятці продуктів і послуг, що найбільш динамічно подешевшали за минулий рік, опинилися гречка (- 59,2%), цибуля (-50,7%), морква (-48,9%), соняшникова олія (-15,2%), рис (-13,9%), капуста (-13,6%), ячна крупа (-10,1%), десяток яєць (-9,4%), пшенична крупа (-9,2%) і макарони (-6,5%).

Падіння цін на гречку більш ніж удвічі Гетманцев пояснив суттєвим збільшенням її пропозиції на внутрішньому ринку. Він послався на дані Інституту аграрної економіки, згідно з якими, площі посівів під гречкою у 2023 році збільшилися на 15%, а валовий збір - на 40%.

"Утім, що добре для споживача - не завжди йде в плюс для аграріїв, вирощування гречки для яких минулого року було збитковим. Ймовірно, як це часто буває, цього року ми побачимо зворотну тенденцію по цінам на гречку через зменшення площі її посівів", - прогнозує народний депутат.

Серед причин подорожчання картоплі Гетманцев назвав скорочення пропозиції, низьку якість посадкового матеріалу і врожаю та недостатність потужностей для зберігання.

"Зростання цін на картоплю продовжиться і в 2024 році. За оцінками профільних фахівців, ціни на неї наразі перебувають на історично рекордних рівнях, зумовлюючи поточну доцільність нарощування її імпорту із сусідніх країн ЄС", - резюмував голова фінкомітету ВР.